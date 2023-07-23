К берегам Ирландии выбросило свертки с кокаином стоимостью свыше €4 миллиона
На побережье вблизи населенных пунктов Ирландии Данфанаги и Фанади нашли два больших пакета с кокаином внутри стоимостью более 4 миллионов евро
Об этом пишет Sky News.
По данным полиции, обнаруженные свертки имели вес до 60 килограммов. Находки будут переданы для проверки на судебно-медицинской экспертизе Ирландии для подтверждения их содержания.
Правоохранительные органы призвали жителей сообщать их в случае обнаружения новых подобных пакетов или другого мусора на побережье, а также не трогать ничего из найденного.
Отмечается, что группа молодых людей была замечена по поискам на пляже после того, как были найдены пакеты с наркотиками. По их словам, они пытались помочь поисковой операции. Позже была подмечена еще одна группа людей на побережье.
- 8 июля во время раскопок на территории будущей гостиницы североирландской фирмы в Дублине было обнаружено около 100 останков скелетов из средневековья.
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