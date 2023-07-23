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К берегам Ирландии выбросило свертки с кокаином стоимостью свыше €4 миллиона

23 июля, 2023 воскресенье
06:56
Мир

На побережье вблизи населенных пунктов Ирландии Данфанаги и Фанади нашли два больших пакета с кокаином внутри стоимостью более 4 миллионов евро

Об этом пишет Sky News.

По данным полиции, обнаруженные свертки имели вес до 60 килограммов. Находки будут переданы для проверки на судебно-медицинской экспертизе Ирландии для подтверждения их содержания.

Правоохранительные органы призвали жителей сообщать их в случае обнаружения новых подобных пакетов или другого мусора на побережье, а также не трогать ничего из найденного.

Отмечается, что группа молодых людей была замечена по поискам на пляже после того, как были найдены пакеты с наркотиками. По их словам, они пытались помочь поисковой операции. Позже была подмечена еще одна группа людей на побережье.

  • 8 июля во время раскопок на территории будущей гостиницы североирландской фирмы в Дублине было обнаружено около 100 останков скелетов из средневековья.
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