К Байдену и Джонсону присоединился Трюдо. Канада тоже обещает предоставить Украине тяжелую артиллерию

Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.

Трюдо отметил, что он тесно контактирует с президентом Владимиром Зеленским, и Канада очень чутко реагирует на то, в чем нуждается Украина.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни будет больше деталей по поставке.

Во вторник Трюдо провел разговор с лидерами НАТО и Европы на виртуальной встрече, организованной президентом США Джо Байденом, по поводу войны в Украине.

Его заявление прозвучало незадолго после того, как Джо Байден подтвердил , что Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину. Премьер Британии Борис Джонсон после разговора лидеров заявил, что война становится артиллерийским конфликтом, поэтому Британия предоставит Украине артиллерию.

Во вторник правительство Канады также ввело санкции против еще 14 россиян за их тесные связи с президентом Путиным, включая двух его взрослых дочерей.

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