К Байдену и Джонсону присоединился Трюдо. Канада тоже обещает предоставить Украине тяжелую артиллерию
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство пришлет в Украину тяжелую артиллерию
Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.
Трюдо отметил, что он тесно контактирует с президентом Владимиром Зеленским, и Канада очень чутко реагирует на то, в чем нуждается Украина.
Он подчеркнул, что в ближайшие дни будет больше деталей по поставке.
Во вторник Трюдо провел разговор с лидерами НАТО и Европы на виртуальной встрече, организованной президентом США Джо Байденом, по поводу войны в Украине.
- Его заявление прозвучало незадолго после того, как Джо Байден подтвердил , что Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину. Премьер Британии Борис Джонсон после разговора лидеров заявил, что война становится артиллерийским конфликтом, поэтому Британия предоставит Украине артиллерию.
- Во вторник правительство Канады также ввело санкции против еще 14 россиян за их тесные связи с президентом Путиным, включая двух его взрослых дочерей.
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