К Балаклее на Харьковщине приближаются российские войска
В колонне – более 60 единиц техники
Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп Анатолий Гончаренко со ссылкой на мэра Балаклеи Ивана Столбового.
"Техника приближается к городу Балаклея. И там действительно символы, буква Z и триколоры. Более 60 единиц техники", – уточнил Столбовой в комментарии Общественному.
На facebook-странице Балаклейского городского совета местные жители также отмечают, что колонна военной техники Российской Федерации проехала Волохов Яр в направлении Балаклеи.
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