К авиакатастрофам в Брянской области причастна российская ПВО, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что к авиакатастрофам в Брянской области причастна российская противовоздушная оборона
Об этом стало известно из эфира телемарафона.
"Задействовались вертолеты, ударная авиационная группа осуществляла атаку Украины с севера Брянской области. Они это делают ежедневно. Осуществляли удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в целом, пожалуй. Собственно, нарвались на какие-то неприятности. Хотели бомбить наших мирных людей, наши мирные регионы", - сказал спикер.
В частности, Игнат отметил, что к авиакатастрофам причастна сама Россия.
"Черный день авиации. Они это признали, уже даже есть анализ, кто виноват, кого они собираются за это увольнять, наказывать за происходящий бардак. Приятно читать такие новости от врага", - добавил он.
- Напомним, 13 мая 2023 года, в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35. По предварительным данным, их могли сбить зенитными ракетами.
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