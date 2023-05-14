Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией К авиакатастрофам в Брянской области причастна российская ПВО, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Игнат

К авиакатастрофам в Брянской области причастна российская ПВО, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Игнат

14 мая, 2023 воскресенье
11:59
Война с Россией

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что к авиакатастрофам в Брянской области причастна российская противовоздушная оборона

Об этом стало известно из эфира телемарафона.

"Задействовались вертолеты, ударная авиационная группа осуществляла атаку Украины с севера Брянской области. Они это делают ежедневно. Осуществляли удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в целом, пожалуй. Собственно, нарвались на какие-то неприятности. Хотели бомбить наших мирных людей, наши мирные регионы", - сказал спикер.

В частности, Игнат отметил, что к авиакатастрофам причастна сама Россия.

"Черный день авиации. Они это признали, уже даже есть анализ, кто виноват, кого они собираются за это увольнять, наказывать за происходящий бардак. Приятно читать такие новости от врага", - добавил он.

  • Напомним, 13 мая 2023 года, в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35. По предварительным данным, их могли сбить зенитными ракетами.
Россия
Военные новости
Читайте также:
F-16
13 мая, 2023 суббота
США могут предлагать Украине самолеты F-16 в обмен на проведение реформ, - британский эксперт
Харків
13 мая, 2023 суббота
В Хмельницком в результате утренних взрывов чуть ли не пол города осталось без окон, - заместитель городского головы Новачок
14 мая, 2023 воскресенье
На "Евровидении-2023" победила певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на конкурсе
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 37.89
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
14 мая
12:44
Моуринью заинтересован в трансфере украинского голкипера "Реала" Лунина - СМИ
12:24
В Херсонской области погибли пять человек, подорвавшись на российском снаряде
12:23
Польша получит первые РСЗО Himars 15 мая
12:22
Усик рассказал, почему не удалось договориться о бое за звание абсолютного чемпиона с Фьюри
12:03
OPINION
Туризм во время войны
11:55
Обновлено
Зеленский в Берлине встретился со Штайнмайером и Шольцем
11:13
Российская армия держит в Черном море четыре ракетоносителя с 25 "калибрами"
10:55
Враг ночью бил по Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине, повреждены объекты критической инфраструктуры, ЦНАП, есть раненые
10:49
Инфографика
Курс валют на 13 мая: евро продолжает дешеветь в обменниках
10:38
Обновлено
УПЛ: "Динамо" сенсационно проиграло "Черноморцу", а "Шахтер" обыграл "Ингулец". Расписание 26-го тура
10:32
Британская разведка назвала количество военных РФ, воюющих против Украины
10:08
РФ на рассвете снова атаковала Тернопольщину ракетами, повреждены дома, гражданские объекты и автомобили, - ОВА
10:06
OPINION
Игорь Попов
Как быстро Украина может интегрироваться в НАТО?
09:52
В Сомали ликвидировали 44 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
09:48
Денис Беринчик
"Это просто стыд": промоутер объяснил, почему украинский боксер отказался от чемпионского титула
09:32
Эксклюзив
Николай Маломуж
Есть определенные вопросы контрразведки на цепях военной логистики, - генерал Маломуж
09:23
Эксклюзив
Большинство детей во время "эвакуации" в Запорожской области оккупанты вывозят в РФ, в частности в Ростов, - депутат облсовета
09:17
Во время ночной российской атаки ПВО сбила 3 крылатые ракеты и 25 дронов
08:55
В Турции началось голосование на президентских и парламентских выборах
08:37
Инфографика
Силы обороны за сутки ликвидировали 620 российских военных, 5 танков и 31 БПЛА, - Генштаб ВСУ
08:07
OPINION
Мирные переговоры бессмысленны без поражения России
07:49
ракета Storm Shadow
В ISW проанализировали, какими для РФ будут последствия появления у Украины дальнобойных ракет
07:01
РФ продолжает наносить массированные удары по Украине, за Бахмут продолжаются тяжелые бои, - Генштаб ВСУ
06:29
Бахмут
ISW: Украинские войска освободили в районе Бахмута 16,85 кв. км
02:02
Обновлено
На "Евровидении-2023" победила певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на конкурсе
01:20
Израиль и Исламский джихад объявили о прекращении огня с 22:00, - Jerusalem Post
01:01
"Челси" окончательно выбрал нового главного тренера
00:41
Обновлено
В окрестностях Киева сработало ПВО, а в Тернополе прилет в промзону
00:01
Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора
2023, суббота
13 мая
23:25
Лукашенко в Москве на 9 мая 2023 года
Лукашенко 4 дня не появляется на людях и провел сегодня 2 часа в больнице, - СМИ
23:16
UFC: украинец Потеря нокаутом уступил новозеландцу Ульберу
22:20
"Челси" упустил победу над "Ноттингемом". Мудрик провел матч на скамейке запасных
22:12
Эксклюзив
Самолеты F-16 не являются ключом к победе Украины, - британский эксперт Грант
22:01
Начался финал "Евровидения-2023": кто выступает, где смотреть и как голосовать
21:55
Видение украинско-польских отношений на настоящее и будущее
21:35
Российская армия похитила 100 лодок у гражданского населения Херсона
21:15
В Нью-Джерси метеорит в возрасте 4,6 млрд лет пробил крышу жилого дома
21:02
В пригороде Мариуполя произошел хлопок. Ликвидировано около 50 россиян
21:01
Эксклюзив
Вероятность ядерной атаки РФ на Украину нельзя исключать, - британский эксперт Грант
20:58
ВСУ продвигаются в двух местах в окрестностях Бахмута, - Маляр
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV