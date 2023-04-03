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OPINION

К адептам официальной "еслибылогии"

3 апреля, 2023 понедельник
12:01
Мнение

Увидел, что в телеграмм-канале уже проводят опрос, а за кого бы вы проголосовали, если бы… 62 процента за Зеленского. Если бы… А представим, если… Просто заглянем в альтернативную реальность

Если бы... Если бы 300 срочников-нацгвардейцев, которых почему-то оставили самих защищать аэродром в Гостомеле, бросили оружие, увидев десантников, и скрылись. Если бы Татьяна Чорновил не вывезла в машине ракеты от противотанкового комплекса "Стугна" и не подбила первый танк на трассе под Броварами. Если бы тысячи добровольцев не пошли за оружием и не бросились грудью защищать Киев. Если бы неизвестный герой не удержал дамбу в Козаровичах и враг ее захватил и вода Киевского моря не залила Демидов. Если бы простые люди не сопротивлялись и не наводили артиллерию на вражеские колонны. Если бы летчики не взмыли в небо, оставив авиацию под вражескими ракетами. Если бы действующая власть посадила генерала Марченко и он не поехал спасать Николаев. Если бы враг прорвался за Николаев и долез к Умани. Если бы тероборона Сум не замкнула врага в Сумской области и колонны дошли до Киева. Если бы военные и добровольцы не удержали Чернигов. Если бы генерал Кривонос не заблокировал для врага Жуляны.

Если бы 300 срочников-нацгвардейцев, которых почему-то оставили самих защищать аэродром в Гостомеле, бросили оружие, увидев десантников, и скрылись. Если бы Татьяна Чорновил не вывезла в машине ракеты от противотанкового комплекса "Стугна" и не подвела первый танк на трассе под Броварами. Если бы тысячи добровольцев не пошли за оружием и не бросились грудью защищать Киев

Если бы миллионы людей не отдавали в армию последнее. Если бы затравленные властями бизнесмены не жертвовали на армию и гуманитарку миллиарды задекларированных денег, а сидели бы где-нибудь на теплых берегах, дав право жертвовать миллиардерам из Офиса Президента. Если бы не безымянные и погибшие уже герои из всех тех сел и городков, где враг ждал цветов, а получил огонь. Если бы не наши друзья, принявшие миллионы беженцев и дававшие танки, солярку и снаряды, когда не было понятно, устоит Украина или нет. Если бы все решало одно героическое лицо, которое телеграмм-канал радует замечательными рейтингами, решало все лично.

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Если бы... И если вы все взвесите на весах, честно и без политических симпатий, то сразу почувствуете вес того, о чем не говорят в Едином марафоне, и чрезвычайную легкость того, чему придают большой вес. В этой стране должны выжить люди, которые потом скажут, какой ценой все добыто и насколько было бы легче, если бы кто-нибудь за три года хотя бы один раз вспомнил об армии и войне. И не заглядывал в глаза Путину, а заглянул в глаза боевым генералам и ветеранам. Хотя, генералы или по судам ходили, или были заброшены на периферию жизни, а ветераны ходили своими маршами, когда жители Печерских холмов уже покидали Майдан. Да и не было видно этих жителей за плотными кольцами телохранителей.

Я бы проголосовал за парламентскую республику, в парламенте которой нет случайных олигархических партий, придуманных в сауне, после концерта, чтобы больше никогда ни один "Брежнев" не ходил с медалями и звездами на груди, отвлекаясь ненадолго от написания сто тридцать пятого назад книги о войну

Если бы... Если бы выборы были завтра... Я бы проголосовал за парламентскую республику, в парламенте которой нет случайных олигархических партий, придуманных в сауне, после концерта, чтобы больше никогда ни один "Брежнев" не ходил с медалями и звездами на груди, отвлекаясь ненадолго от написания сто тридцать пятого тома книги о войне, в которой он всех пабедил, на то, чтобы зачитать на камеру кем-то написанный текст.

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Если бы… Этот народ удержал страну без команд и приказов. Часто брошенный и преданный силовиками, часто безоружный и обманутый. Веря только соседу дяди Леше, вынесшему руками вражескую мину, или бабе Горпине, которая супчиком отравила врагов. И веря армии, которой сбрасывал, рискуя быть расстрелянным, координаты российских позиций.

А эти фантазеры, которым уж если бы… Пусть наконец поймут: эта война доказала раз и навсегда: сильная рука никого не спасла, спасли руки. Миллионы рук, которые без всяких распоряжений с Банковой просто взяли и показали врагу большой сочный шиш. Если эту фигу хотят увидеть еще где-то, то можете писать рейтинги. И издавать миллионными тиражами. Точно так же, как труды величайшего писателя ХХ века. Конечно, за бюджетные средства.

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Об авторе. Василий Зима, журналист

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