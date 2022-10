Предпродажа уже открыта на Amazon и на сайте издательства .

К 80-й годовщине создания Украинской повстанческой армии Центр исследований освободительного движения сообщает о финале ключевого проекта — выходе в свет книги "Вражеские архивы. Советские противоповстанческие операции и Украинское националистическое движение" (Enemy Archives. Soviet Counterinsurgency Operations and the the Secret Police Archives). Ее цель – на языке фактов и документов из рассекреченных архивов КГБ рассказать западной аудитории об особо мифологизированных советской пропагандой страницах украинско-российских отношений.

Авторами труда являются украинский историк, экс-руководитель Института национальной памяти д-р Владимир Вятрович, исследователь истории Второй мировой войны и украинского освободительного движения, и канадский историк, географ д-р Любомир Луцюк, исследующий украинский вопрос во внешней политике США и Великобритании, а также проблемы украинских мигрантов после Второй мировой войны. Перевела книгу журналистка, редактор и исследовательница Марта Дария Олейник.

"Издательский проект, работа над которым продолжалась последние 10 лет, вышел в Канаде в издательстве университета МакГилл на английском языке", — сообщает директор Центра исследований освободительного движения Дария Гирна.

Соавтор книги "Вражеские архивы" Владимир Вятрович объясняет: "Это самая большая коллекция, которая дает возможность понять историю повстанческого движения 1940–50-х годов. Когда я работал в Соединенных Штатах Америки в Гарварде, то увидел, как мало первичных источников по истории Украинской повстанческой армии, Организации украинских националистов доступны для западных ученых, как мало они используются.

В книге собран 161 документ из архива Службы безопасности Украины: документы УПА и ОУН, конфискованные советскими спецслужбами, и документы самого НКВД-КГБ, где речь идет о борьбе с украинскими повстанцами. Фотографии в книге тоже происходят из архивов СБУ и Центра исследований освободительного движения. Часть из них уже доступна онлайн на сайте электронного архива Украинского освободительного движения.

Больше деталей о книге можно узнать в интервью историка для "Голоса Америки".

McGill-Queen's University Press .

Официальный релиз книги намечен на февраль 2023 года. Впрочем, перепродажа доступна на сайте издательства и на Amazon уже сейчас .