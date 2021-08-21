К 30-летию Независимости Украины с помощью нейронных сетей восстановили голос Тараса Шевченко

Как отмечается на странице агентства Tabasco, они опирались на антропометрические данные посмертной маски Тараса Шевченко, точных данных о его возрасте, здоровье и образ жизни, передает Еспресо.TV .



"Дело в том, что первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году, через 16 лет после смерти Тараса Шевченко, потому записей голоса писателя не существует. Но сейчас благодаря новейшим технологиям мы можем приблизиться к его воспроизведения. Теперь каждый может услышать то, как мог бы звучать Тарас Шевченко собственными ушами! ", - говорят реконструкторы.



"Нам удалось синтезировать голос на основе антропометрических данных и нейросети", - объясняют участники проекта.