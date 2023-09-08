К 3 годам за решеткой приговорен киевлянин, который выманивал деньги, обещая эвакуировать из Мариуполя
Голосеевский районный суд Киева объявил приговор 22-летнему мужчине, который за 20 тыс. гривен обещал эвакуировать человека из временно оккупированного Мариуполя, однако обещания не выполнил
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура .
При поддержке прокурором Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор 22-летнему мужчине по факту завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
В суде было доказано, что обвиняемый вводил в заблуждение людей под предлогом оказания услуг по эвакуации граждан из мест боевых действий. В мае 2022 года он долгое время переписывался с девушкой, которая хотела вывезти свою мать из временно оккупированного Мариуполя.
"За вознаграждение в 20 тыс. гривен обвиняемый пообещал эвакуировать родственницу потерпевшей в безопасное место. Однако, получив на банковскую карту средства, никаких действий по эвакуации женщины не предпринял, а деньги присвоил", - говорится в сообщении.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый уклонялся от прибытия в суд, в связи с чем по ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а внесенный им залог в размере почти 50 тыс. грн обращен в доход государства в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Голосеевский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил реальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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