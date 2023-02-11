К 2035 году Китай планирует утроить количество ядерных боеголовок, - СМИ
Китай планирует утроить запас ядерных боеголовок до 900 к 2035 году, поскольку ожидает обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня
Об этом говорится в материале Kyodo News.
Коммунистическая партия Китая укрепляет военный потенциал страны, в прошлом году США заявили, что Китай намерен увеличить свой запас ядерных боеголовок до 1500 к 2035 году.
Источники, близкие к этому вопросу, сообщили Kyodo News, что Китай планирует утроить запас ядерных боеголовок до 900 к 2035 году. План, разработанный Народно-освободительной армией, уже одобрен президентом Си Цзиньпином.
Отмечается, что некоторые эксперты по иностранным делам предупреждают, что если Китай достигнет цели модернизации собственной армии, то может отказаться от политики "не использовать ядерное оружие первым".
В ноябре руководство китайских вооруженных сил подтвердило важность летального потенциала, проанализировав, что сильное ядерное сдерживание России предотвратило лобовую борьбу между НАТО и РФ, несмотря на ее агрессию против Украины.
Согласно подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира, во всем мире Россия владеет 5 977 ядерными боеголовками, а Соединенные Штаты – 5 428.
- 9 января военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня. Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии.
- 28 января генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан направил своим подчиненным служебную записку, в которой предупредил, что США будут в состоянии войны с Китаем через два года.
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