Об этом говорится в материале Kyodo News.

Коммунистическая партия Китая укрепляет военный потенциал страны, в прошлом году США заявили, что Китай намерен увеличить свой запас ядерных боеголовок до 1500 к 2035 году.

Источники, близкие к этому вопросу, сообщили Kyodo News, что Китай планирует утроить запас ядерных боеголовок до 900 к 2035 году. План, разработанный Народно-освободительной армией, уже одобрен президентом Си Цзиньпином.

Отмечается, что некоторые эксперты по иностранным делам предупреждают, что если Китай достигнет цели модернизации собственной армии, то может отказаться от политики "не использовать ядерное оружие первым".

В ноябре руководство китайских вооруженных сил подтвердило важность летального потенциала, проанализировав, что сильное ядерное сдерживание России предотвратило лобовую борьбу между НАТО и РФ, несмотря на ее агрессию против Украины.

Согласно подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира, во всем мире Россия владеет 5 977 ядерными боеголовками, а Соединенные Штаты – 5 428.