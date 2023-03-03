К 2035 году более половины населения Земли будет иметь избыточный вес или ожирение - исследование
Согласно данным исследования Всемирной федерации по борьбе с ожирением, в течение следующих 12 лет более 4 млрд человек будут страдать от ожирения или избыточного веса
Об этом пишут Reuters.
Согласно новому отчету Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес или ожирение, если не принять серьезных мер. Отмечается, что уровень заболевания особенно быстро растет среди детей и в странах с низким уровнем дохода.
Описывая данные как "четкое предупреждение", Луиза Баур, президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением, сказала, что политики должны действовать сейчас, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.
"Особенно тревожно наблюдать, как уровень ожирения растет быстрее всего среди детей и подростков", - отметила она в заявлении.
- Напомним, ранее в ВОЗ заявили , что четверть населения Украины имеют риски получить тяжелое психическое расстройство из-за войны.
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