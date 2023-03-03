Об этом пишут Reuters.

Согласно новому отчету Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес или ожирение, если не принять серьезных мер. Отмечается, что уровень заболевания особенно быстро растет среди детей и в странах с низким уровнем дохода.

Описывая данные как "четкое предупреждение", Луиза Баур, президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением, сказала, что политики должны действовать сейчас, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.

"Особенно тревожно наблюдать, как уровень ожирения растет быстрее всего среди детей и подростков", - отметила она в заявлении.