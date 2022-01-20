К 2024 году в космосе построят первую киностудию и спортивную арену

Об этом сообщает The Guardian.



"SEE-1 - это невероятная возможность для человечества перейти в новое измерение и начать новый увлекательный раздел в космосе", - отметили соучредители компании SEE.

В студии на SЕE-1 будут создавать фильмы, проводить телевизионные, музыкальные и спортивные события. Информационными продуктами будет заниматься не только компания, но и любой, кто хочет разрабатывать, продюсировать, записывать и транслировать контент в прямом эфире на высоте более 400 км над Землей.



Модуль SЕE-1 будет пристыкован к станции Axiom Station, которая в январе 2022 года выиграла контракт на разработку коммерческого крыла Международной космической станции.



"Axiom - это компания, которая в этом году намерена отправить Тома Круза и режиссера Дага Лимана на Международную космическую станцию для создания второго в истории фильма в космосе", - сообщает издание.