К 2024 году Укрзализныця получит 10 тыс. новых вагонов, - Мининфраструктуры

Об этом сообщили в Министерстве инфракструктуры.



Программа обновления грузовых вагонов предусматривает строительство почти 46 тыс. вагонов к 2028 году. Речь идет о 31,2 тыс. полувагонов и 14,6 тыс. зерновозов.



"Благодаря программе обновления грузовых вагонов мы планируем уже в течение 2022-2023 годов получить более 10 тысяч новых, и еще столько же - только за 2024 год. В целом же к 2028 году Укрзализныця планирует инвестировать 50 млрд грн в новый грузовой парк, а еще 57 млрд грн планируется привлечь с помощью частных инвесторов. Для усиления программы уже в 2022 году мы совместно с Минэкономразвития создадим условия для государственного лизинга, который станет действенным механизмом гарантирования финансовых рисков производителя и бизнеса со стороны государства", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.



В Мининфраструктуры отмечают, что сейчас в парке есть 174 тыс. вагонов, у 54% (почти 100 тыс.) из которых истек срок службы.



Кроме этого, средний возраст вагонов выше нормы. Так, средний возраст полувагонов составляет 23 года (норма - 22 года), а зерновозов - 36 лет (норма - 30 лет). Это является угрозой безопасному движению поездов.



Благодаря программе обновления в Мининфраструктуры рассчитывают понизить средний возраст полувагонов с 23 до 7 лет и сформировать в Украине новый инфраструктурный рынок объемом более 107 млрд грн.

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