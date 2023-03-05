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К 15 марта в Одесской области завершатся работы по восстановлению надежности энергопитания

5 мартa, 2023 воскресенье
13:40
Экономика

Укрэнерго планирует до 15 марта завершить в Одесской области основные работы по восстановлению надежности энергопитания. Это необходимо, чтобы отключение одного элемента сети не вызвало массовых ограничений энергии в регионе

Об этом сообщает Укрэнерго .

Отмечается, что со вторника в Одессе нет отключений и сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области.

"До 15 марта планируем завершить основные работы по восстановлению надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что недостаток мощности в области не прогнозируется. В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме, объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране.

  • Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что если Россия не будет наносить новые удары по объектам энергетической инфраструктуры, в Украине больше не придется вводить ограничения электроэнергии.
Одесса
Одещина
Енергия
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