К 15 марта в Одесской области завершатся работы по восстановлению надежности энергопитания

Об этом сообщает Укрэнерго .

Отмечается, что со вторника в Одессе нет отключений и сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области.

"До 15 марта планируем завершить основные работы по восстановлению надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что недостаток мощности в области не прогнозируется. В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме, объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране.