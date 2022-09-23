К 15 годам за решеткой приговорили 7 боевиков террористической "ДНР", воевавших в рядах армии РФ
По материалам Службы безопасности Украины 15 лет проведут за решеткой еще 7 боевиков, воевавших в рядах армии России
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
"В соответствии с судебными решениями к реальным срокам заключения приговорены 7 боевиков террористической организации "ДНР", которые в составе российских оккупационных войск воевали на Сумщине", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ собрали доказательства их вины по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.
Известно, что после начала полномасштабного вторжения все злоумышленники добровольно вступили в ряды "4 отдельного мотопехотного батальона 119 полка народной милиции ДНР".
На временно оккупированной территории Донбасса "новобранцы" получили военное снаряжение и оружие, после чего их отправили в Белгородскую область РФ на краткосрочную тренировку. Оттуда под руководством российских командиров они отбыли в Сумскую область для военной службы в составе оккупационных войск.
Установлено, что они: участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины; работали на обустройстве боевых позиций врага; дежурили на блокпостах, осуществляя проверку лиц и транспортных средств.
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