К 15 годам тюрьмы приговорили агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по Днепропетровщине
Агент ФСБ, корректировавшего удары РФ по аэропорту Кривого Рога и социальной инфраструктуре Днепропетровщины, приговорили к 15 годам заключения
Об этом пишет СБУ и Офис генерального прокурора .
Отмечается, что им оказался местный житель, с мая по июль 2022 передавал через телеграмм скриншоты Google-карты. На них были метки по локациям военной техники и подразделениям ВСУ на территории города. Для выполнения враждебных задач предатель объезжал город и производил скрытую фотофиксацию инфраструктуры.
Кроме того, он предоставлял врагу данные об уже совершенных обстрелах критической инфраструктуры, в частности, об аэропорте Кривого Рога и мостах области. Полученные данные оккупанты использовали для наведения и корректировки повторных ударов по городу.
Отмечается, что преступником оказался бывший работник одного из самых мощных промышленных гигантов региона, которого в мае 2022 к сотрудничеству привлек кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ. Нашли местного в одном из прокремлевских телеграмм-каналов, где он поддерживал войну.
Задержан коллаборант в июле 2022 года. Суд признал его виновным в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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На Буковине разоблачили "блогерку", которая распространяла в соцсетях видео перемещения военной техники ВСУ.
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