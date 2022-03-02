К 15 годам лишения свободы: в Госуму РФ внесли поправки о наказаниях за распространение фейков о действиях ВС России
В российскую Думу внесли поправки о заключении за распространение фейков о действиях ВС РФ
Об этом сообщает ТАСС.
Глава Комитета РФ по безопасности и противодействию коррупции заявил, что в Думу внесли поправки о наказании до 15 лет заключения за распространение фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации.
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