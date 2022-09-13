Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора .

"Прокуроры в суде доказали, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину жительница Лисичанска передавала врагу координаты расположения в городе военнослужащих и техники ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что после того как женщина передавала "цели", РФ массированно обстреливала позиции украинских военных.



"Также осужденная была одним из модераторов телеграм-группы, где обменивались разведданными о дислокации и передвижении ВСУ на территории Луганщины. В ней обсуждались обстрелы Лисичанска и Северодонецка с указанием адресов и мест попадания снарядов, а полученные сведения модераторы присылали врагу, – сообщает Офис генпрокурора.



Женщина была задержана в начале апреля 2022 года. В ходе судебного разбирательства осужденная объяснила, что действовала из-за негативного отношения к государственной власти Украины.



При поддержке публичного обвинения прокурорами Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области суд признал женщину виновной в коллаборационизме (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Она приговорена к 12 годам лишения свободы.

12 сентября Служба безопасности Украины объявила подозрение лучанину , который поддерживал действия государства-агрессора, а также оправдывал и самих оккупантов.

13 сентября стало известно, что перед судом предстанет "заведующий" Старобельским отделением судебно-медицинской экспертизы Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы "ЛНР".

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