К 12 годам тюрьмы приговорена корректировщица огня по позициям ВСУ в Лисичанске
Также женщина сообщала о последствиях работы российской артиллерии и фотографировала разрушения инфраструктуры после "прилетов"
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора .
"Прокуроры в суде доказали, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину жительница Лисичанска передавала врагу координаты расположения в городе военнослужащих и техники ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, установлено, что после того как женщина передавала "цели", РФ массированно обстреливала позиции украинских военных.
"Также осужденная была одним из модераторов телеграм-группы, где обменивались разведданными о дислокации и передвижении ВСУ на территории Луганщины. В ней обсуждались обстрелы Лисичанска и Северодонецка с указанием адресов и мест попадания снарядов, а полученные сведения модераторы присылали врагу, – сообщает Офис генпрокурора.
Женщина была задержана в начале апреля 2022 года. В ходе судебного разбирательства осужденная объяснила, что действовала из-за негативного отношения к государственной власти Украины.
При поддержке публичного обвинения прокурорами Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области суд признал женщину виновной в коллаборационизме (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Она приговорена к 12 годам лишения свободы.
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