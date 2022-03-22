"Jonson&Johnson решили получать кровавую прибыль": Кулеба призвал компанию уйти из РФ, чтобы не финансировать убийства украинцев
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил компанию Jonson&Johnson в торговле на крови и финансировании российской агрессии за отказ уйти с рынка РФ
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Отказываясь выйти из России, Jonson&Johnson решили получать кровавую прибыль. Их налоги позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и пожилых людей", - написал Кулеба.
Министр призвал компанию сменить позицию и "избрать человечность, а не военные преступления".
"Johnson&Johnson должны изменить свое мнение. Сделайте правильное дело. Выберите человечность, а не военные преступления", - написал Кулеба.
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