"Jonson&Johnson решили получать кровавую прибыль": Кулеба призвал компанию уйти из РФ, чтобы не финансировать убийства украинцев

Об этом Кулеба написал в Twitter.



"Отказываясь выйти из России, Jonson&Johnson решили получать кровавую прибыль. Их налоги позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и пожилых людей", - написал Кулеба.



Министр призвал компанию сменить позицию и "избрать человечность, а не военные преступления".



"Johnson&Johnson должны изменить свое мнение. Сделайте правильное дело. Выберите человечность, а не военные преступления", - написал Кулеба.

Напомним, один из крупнейших шведских банков SEB AB уходит из России.

Банки в Белоруссии отказываются принимать российские рубли.