Johnson & Johnson заявила, что после второй дозы вакцины уровень антител повысился в 9 раз
В компании Johnson & Johnson заявили, что после введения второй дозы ее COVID-вакцины Janssen уровень антител повысился в 9 раз
Об этом сообщает CNN, передает РБК-Украина.
"Новые исследования показывают, что бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson вызвала быстрое и устойчивое увеличение количества антител в 9 раз выше, чем через 28 дней после прививки первичным одноразовым препаратом", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что введение одноразовой вакцины против COVID-19 компании вызывает в течение восьми месяцев сильную и устойчивую иммунную реакцию.
"С этими новыми данными мы также видим, что бустерная доза вакцины Johnson & Johnson против коронавируса еще больше увеличивает количество антител среди участников исследования, которые ранее получали нашу вакцину", - добавил собеседник телеканала.
Уточняется, что речь идет о данных, полученных из двух исследований во время второй фазы, проведенных в США и Европе. Из примерно двух тысяч человек, которые получили бустерные дозы через шесть месяцев после введения первой дозы вакцины Janssen.
Johnson & Johnson ведет переговоры со Всемирной организацией здравоохранения и регуляторами в США и Европе о получении разрешения на ввод бустерной дозы вакцины Janssen.
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