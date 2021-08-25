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Johnson & Johnson заявила, что после второй дозы вакцины уровень антител повысился в 9 раз

25 августа, 2021 среда
15:55
Общество Johnson & Johnson

В компании Johnson & Johnson заявили, что после введения второй дозы ее COVID-вакцины Janssen уровень антител повысился в 9 раз

Об этом сообщает CNN, передает РБК-Украина.

"Новые исследования показывают, что бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson вызвала быстрое и устойчивое увеличение количества антител в 9 раз выше, чем через 28 дней после прививки первичным одноразовым препаратом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что введение одноразовой вакцины против COVID-19 компании вызывает в течение восьми месяцев сильную и устойчивую иммунную реакцию.

"С этими новыми данными мы также видим, что бустерная доза вакцины Johnson & Johnson против коронавируса еще больше увеличивает количество антител среди участников исследования, которые ранее получали нашу вакцину", - добавил собеседник телеканала.

Уточняется, что речь идет о данных, полученных из двух исследований во время второй фазы, проведенных в США и Европе. Из примерно двух тысяч человек, которые получили бустерные дозы через шесть месяцев после введения первой дозы вакцины Janssen.

Johnson & Johnson ведет переговоры со Всемирной организацией здравоохранения и регуляторами в США и Европе о получении разрешения на ввод бустерной дозы вакцины Janssen.

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