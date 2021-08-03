Johnson & Johnson отозвала заявку на одобрение своей вакцины в Индии

Об этом сообщает The Guardian .



Указано, что отзыв был осуществлен после того, как компания столкнулась с проблемами снабжения вакцин в Индию.



Однако еще вчера Johnson & Johnson сообщала, что ведет переговоры с правительством Индии об экстренном одобрении ее вакцины.



Указано, что в мае Индия отменила местные испытания препаратов, которые "хорошо себя зарекомендовали", таким образом пытаясь ускорить их внедрение.



В Министерстве здравоохранения Индии заявили, что была сформирована группа для взаимодействия с производителями вакцин.



"Группа находится в постоянном диалоге с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson для обсуждения и решения различных вопросов, включая вопрос о возмещении убытков", - говорится в сообщении.



Кроме этого Johnson & Johnson не просила полное одобрение своей вакцины в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в то время, как Pfizer и Moderna уже перешли к получению полного одобрения.

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