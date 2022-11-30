Тема программы: "JIF: как добиться наказания военных преступников?"

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Возможно ли конвертировать деньги в справедливость?

"Putin's war" или "Russian War"? Почему русские открещиваются от коллективной ответственности за военные преступления русской армии?

"Молот Вагнера" как послание Западу. Почему Россия решается на такие месседжи и какова должна быть реакция цивилизованного мира?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Собственные названия" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Эспрессо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.

Станислав Асеев – журналист и писатель, бывший узник донецкой тюрьмы "Изоляция", основатель Фонда поиска военных преступников "Инициатива справедливости".

Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).