JIF: как добиться наказания военных преступников? Станислав Асеев в онлайн-проекте "Собственные названия"
30 ноября в 19:00 состоится двадцать четвертый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Собственные названия", гостем которого станет журналист и писатель, бывший узник донецкой тюрьмы "Изоляция", Станислав Асеев
Тема программы: "JIF: как добиться наказания военных преступников?"
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Возможно ли конвертировать деньги в справедливость?
- "Putin's war" или "Russian War"? Почему русские открещиваются от коллективной ответственности за военные преступления русской армии?
- "Молот Вагнера" как послание Западу. Почему Россия решается на такие месседжи и какова должна быть реакция цивилизованного мира?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Собственные названия" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Эспрессо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.
Станислав Асеев – журналист и писатель, бывший узник донецкой тюрьмы "Изоляция", основатель Фонда поиска военных преступников "Инициатива справедливости".
Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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