Jerusalem Post составила рейтинг самых влиятельных евреев: в нем нет Зеленского, но есть Пригожин
Газета Jerusalem Post опубликовала ежегодный рейтинг самых влиятельных евреев. В списке нет президента Украины Владимира Зеленского. В прошлом году он возглавил его
В этом году первое место в рейтинге занял гендиректор OpenAI Сэм Альтман.
На втором месте – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а на третьем – госсекретарь США Энтони Блинкен.
В перечне представлены борцы с антисемитизмом, медиаинфлюэнсерами, звездами музыки и спорта, медиками и т.д.
Под номером 52 расположился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин с припиской "посмертно".
Газета ежегодно публикует этот рейтинг по случаю еврейского Нового года (Рош ха-Шана).
Рош ха-Шана-2023: что известно
В августе посол Украины в Израиле Корнийчук говорил, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении безвиза с Израилем по двум причинам. Первая – из-за сложности обеспечить безопасность паломникам, которые собираются в Умань. "Мы говорим, что мы не можем обезопасить от ракет и дронов. Нам, извините, не хватает (средств ПВО – ред.) для обеспечения безопасности своих городов. Посольство настаивает на том, что если вы (Израиль – ред.) по каким-то причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно вы хотите защитить своих", - сказал дипломат.
Также он отметил, что россияне могут ударить ракетами по Умани, чтобы обвинить в этом Украину.
10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал хасидов воздержаться от приезда в Умань на празднование Рош ха-Шана. Однако они уже несколько дней прибывают в Черкасскую область. По состоянию на 15 сентября в Умань прибыли более 32 тысяч хасидов.
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