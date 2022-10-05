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Jerry Heil песней обратилась к Илону Маску после его скандальных твитов об Украине

5 октября, 2022 среда
15:39
Таблоид

Украинская певица Jerry Heil после скандальных заявлений Илона Маска об оккупации Россией украинских территорий записала насмешливую ответную песню

Ответным видео певица поделилась в Tik-Tok.

Исполнительница посмеялась над американским бизнесменом, спросив, что случилось с его мозгом. Авторский текст она наложила на хит Леди Гаги, перепев ее композицию Poker Face.

"Кто заставил тебя твитить, что Россия может одолеть Украину? Попроси своих гуманоидов отправить Рогозина на Марс", - спела Jerry Heil.

  • Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его варианты. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризовать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
  • В свою очередь украинцы откликнулись на призыв волонтеров Сергея Притулы и Игоря Лаченкова собрать деньги "на учебник истории Украины для Илона Маска" – после того как он опубликовал серию провокационных твитов. Собранные средства потратят на нужды ВСУ. Всего за 30 минут украинцы задонатили миллион гривен. Чуть больше чем через час на счету было уже более 1,7 млн грн. 4 октября Притула сказал , что менее чем за сутки украинцы собрали уже больше 2,3 млн грн.
  • На это отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он сказал: "Когда кто-то пытается украсть колеса "теслы", это не делает его владельцем".
  • Впоследствии Маск под опросом президента Владимира Зеленского заявил, что он все еще на стороне Украины.
  • Кремль также отреагировал на подобные твиты бизнесмена. Считает их "весьма положительными".
  • Позже Илон Маск предложил компании Twitter Inc возобновить соглашение о покупке, хотя раньше отказался от нее.
  • Звезда "Мстителей" Марк Руффало раскритиковал Маска за скандальные заявления об Украине

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скандал
война с Россией
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