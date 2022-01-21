Javelin и Stinger: Минобороны стран Балтии получили от США разрешение на поставку вооружения Украине

Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны стран Балтии.



"Сегодня мы имеем необходимые разрешения на отправку оружия из США. С помощью оружия мы показываем, что наша поддержка не только на словах. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония точно одна из таких стран", - отметил министр. обороны Эстонии Калле Лаанет.



Согласно заявлению Украине передадут противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и оборудование для укрепления независимого оборонного потенциала Украины.



Министры обороны страны Балтии выразили надежду, что у Украины никогда не потребуется применять свои системы вооружений и что "Россия изменит свою агрессивную позицию".

Напомним, Эстония ждет от Германии разрешения на поставку Украине вооружения – она намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы.

20 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия готова предоставить Украине летальные и нелетальные вооружения. Готовность поставлять Украину военное оборудование подтвердила Чехия.