Javelin и Stinger: Минобороны стран Балтии получили от США разрешение на поставку вооружения Украине
Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили получение разрешения от США на поставку оружия Украине
Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны стран Балтии.
"Сегодня мы имеем необходимые разрешения на отправку оружия из США. С помощью оружия мы показываем, что наша поддержка не только на словах. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония точно одна из таких стран", - отметил министр. обороны Эстонии Калле Лаанет.
Согласно заявлению Украине передадут противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и оборудование для укрепления независимого оборонного потенциала Украины.
Министры обороны страны Балтии выразили надежду, что у Украины никогда не потребуется применять свои системы вооружений и что "Россия изменит свою агрессивную позицию".
- Напомним, Эстония ждет от Германии разрешения на поставку Украине вооружения – она намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы.
- 20 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия готова предоставить Украине летальные и нелетальные вооружения. Готовность поставлять Украину военное оборудование подтвердила Чехия.
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