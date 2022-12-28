Jamala отправится в свой первый тур по Северной Америке
Выступления состоятся летом 2023 года в Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Торонто, Монреале, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе
Украинская певица и сонграйтер, победительница конкурса "Евровидение-2016" Jamala анонсирует первые большие гастроли в США и Канаде. Новая программа будет состоять из материала разных периодов, который будет представлен в особой электронной интерпретации. Собственно название тура – Like A Bird – является отсылкой к одноимённому треку с альбома All Or Nothing.
Особую роль в программе будет играть новый EP "Поклик", записанный во время вынужденной разлуки артистки с домом. Миниальбом полон ссылок на родную культуру и одновременно теплых чувств к дому.
С началом полномасштабного вторжения РФ Jamala стала голосом своего народа, приняв участие в десятках благотворительных активаций в поддержку Украины. В 2022-м она посетила с выступлениями более 20 стран. В мае этого года получила отличие Атлантического совета США "За выдающееся лидерство артиста" – за борьбу и защиту украинской культуры и самобытности во время российского вторжения. А в декабре того же года певица выступила на премии The Kennedy Center Honors, которая ежегодно вручается выдающимся деятелям американской культуры.
"Искусство имеет сверхмощную силу, и с каждым днем я все больше в этом убеждаюсь. Каждое выступление, каждая инициатива – маленький шаг к нашей великой победе. Моя миссия как представительницы украинской культуры остается неизменной – непрестанно напоминать о моем доме, куда пришла война. И выступления в США и Канаде – еще одна возможность сказать громко об этом", – Jamala.
Билеты: https://jamala.ua
6/1 – Филадельфия, США
6/2 – Нью-Йорк, США
6/3 – Чикаго, США
6/4 - Торонто, Канада
6/6 - Монреаль, Канада
6/8 - Ванкувер, Канада
6/9 – Сиэтл, США
6/10 – Сан-Франциско, США
6/11 – Лос-Анджелес, США
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