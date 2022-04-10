Изюм стал для оккупантов логистическим центром, - Марченко

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV.



“В настоящее время город полностью оккупирован русскими войсками, бои ведутся в окрестностях города. В южной части ожесточенные бои. Город Изюм для оккупантов стал как логистический центр, туда стягивают и бронетехнику, и солдат. Через переправу, которую они навели через реку Северский Донец, переправляются на сторону Славянска и города Барвенково, там сейчас идут упорные бои”, - пояснил Марченко.



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Также мэр добавил, что в Изюме гуманитарная катастрофа.



“Наши ВСУ сдерживают противника и не дают дальше продвигаться. В городе – гуманитарная катастрофа. Более двух недель мы не можем туда организовать гуманитарный коридор, чтобы завезти пищевые продукты, лекарства и вывезти оттуда людей. Это невозможно, потому что идут упорные бои и город перекрыт на въезд и выезд”, - подчеркнул глава.

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