Изюм нужен россиянам для наступления на город Днепр, - The New York Times
Российские захватчики, похоже, преследуют цель прорыва из оккупированного ими Изюма, что на Харьковщине, на областной центр Днепр
К такому выводу пришли опрошенные The New York Times американские правительственные военные аналитики, проанализировавшие спутниковые снимки активности колонн россиян вблизи Изюма. Новость об этом вышла на сайте издания сегодня, 10 апреля 2022, передает Еспресо.TV.
"Аналитики прогнозируют, что российские войска проведут большое наступление из Изюма на центральный город Днепр", - говорится в сообщении.
"Бои вокруг Изюма обострились после того, как Москва объявила о намерении сосредоточить свои боевые действия на востоке, выведя десятки тысяч войск с севера (Украины - ред.) после противостояния значительно более жесткому, чем ожидалось, украинскому сопротивлению", - добавляет издание.
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В Изюме, утверждают собеседники The New York Times в Пентагоне, россияне готовятся двинуться на юго-запад, то есть на Днепр, и, кроме того, "к югу и юго-востоку, чтобы попытаться углубиться в регион Донбасса".
"Российские войска нуждаются в Изюме, чтобы удерживать свои западные боевые линии и позволить себе продвинуться на Днепр и стратегические города Донбасса, заявили в воскресенье (10 апреля - ред.) представители властей США", - заключает NYT.
- Как сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, вскоре РФ начнет более масштабные действия на востоке Украины .
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