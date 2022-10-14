Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



Заместитель городского головы оценил готовность города к зиме: "Нельзя сказать, что Изюм сегодня готов, поэтому мы предлагаем прежде всего уязвимым категориям населения, людям с инвалидностью и семьям с детьми, добровольную эвакуацию. Областная военная администрация над этим работает и процесс идет, подчеркиваю это добровольная эвакуация".



Владимир Мацокин отметил, что процесс восстановления электричества в городе только начался, а когда он закончится и электричество появится в каждом доме, как и газоснабжение, тогда можно будет говорить, что Изюм готов к зиме.



"Но я хочу заметить, что теплоснабжения во все многоэтажные дома не будет, это будет такое точечное решение, потому что многие дома разрушены и централизованного теплоснабжения во все дома от наших теплосетей в городе Изюме в этом сезоне не будет. Надо понимать, что на сегодня это невозможно сделать с учетом большой степени разрушения нашего города", - пояснил Мацокин .

Ранее заместитель городского головы Владимир Мацокин сообщал, что в Изюм обещают вернуть свет к 9 октября, впоследствии появится вода.

7 октября председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал: На Изюмщине женщина получила ранения, наступив на мину: жителей просят не подвергать себя опасности

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