Изюм не совсем готов к зиме, людям предлагают добровольную эвакуацию, - заместитель городского головы
Владимир Мацокин, заместитель городского головы Изюма сказал, что централизованного теплоснабжения во все дома от теплосетей города в этом сезоне не будет из-за большого количества разрушенных домов
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
Заместитель городского головы оценил готовность города к зиме: "Нельзя сказать, что Изюм сегодня готов, поэтому мы предлагаем прежде всего уязвимым категориям населения, людям с инвалидностью и семьям с детьми, добровольную эвакуацию. Областная военная администрация над этим работает и процесс идет, подчеркиваю это добровольная эвакуация".
Владимир Мацокин отметил, что процесс восстановления электричества в городе только начался, а когда он закончится и электричество появится в каждом доме, как и газоснабжение, тогда можно будет говорить, что Изюм готов к зиме.
"Но я хочу заметить, что теплоснабжения во все многоэтажные дома не будет, это будет такое точечное решение, потому что многие дома разрушены и централизованного теплоснабжения во все дома от наших теплосетей в городе Изюме в этом сезоне не будет. Надо понимать, что на сегодня это невозможно сделать с учетом большой степени разрушения нашего города", - пояснил Мацокин .
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