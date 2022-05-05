Изюм на Харьковщине – это вторая Чернобаевка: большое российское сражение за Донбасс захлебнулось, - военный эксперт Коваленко
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что город Изюм в Харьковской области является второй Чернобаевкой на Херсонщине, ведь так же легко простреливается Вооруженными силами Украины, поэтому большое российское сражение за Донбасс и захлебнулось
Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"Изюм - это ахиллесова пята. Этот город имеет стратегическое и тактическое значение, но фактически - это вторая Чернобаевка. Поэтому великое российское сражение за Донбасс, отправной точкой которого был Изюм, оно и захлебнулось. Ведь россияне продвигаются всего на 1-2 км, а иногда вынуждены и отступать", - отметил Коваленко.
Военный эксперт добавил, что российские оккупанты считали, что оккупация и контроль Изюма дает им стратегическое и тактическое преимущество, но это было ошибкой.
"Почему так известна Чернобаевка? Потому что это город, который является "дверью" в Херсон, с другой стороны аэродром и его размещение дает преимущество перед наступлением на Николаевскую область. Но Чернобаевка целиком и полностью простреливается украинскими войсками. Так же и Изюм: если вы пытаетесь сконцентрировать силы и средства, они на подъезде к Изюму уничтожаются; если вы пытаетесь наступать из Изюма, эти силы и средства также уничтожаются", - отметил Александр Коваленко.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение 1 мая россияне обстреляли жилые кварталы Харькова и Харьковщину, убив троих человек и ранив восьмерых, а 2 мая оккупанты нанесли по Харькову два удара с реактивных систем залпового огня и артобстрел, а также Дергачи, Чугуев.
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Фото: reuters
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