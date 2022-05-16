Изымать "по умолчанию": Швейцария упростит донорство органов

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Swissinfo .

На референдуме инициативу поддержали 60,2% граждан. Явка составила 39,7%, но референдум признали состоявшимся.

Поддержка на референдуме означает, что для вступления в силу законопроект не нуждается в дополнительных голосованиях.

Это значит, что все жители Швейцарии являются потенциальными донорами, за исключением тех, кто при жизни не запретил изъятие органов.

Сейчас для трансплантации органа умершего человека требовалось его согласие при жизни или согласие родственников.

Это повысит шансы выжить для 1400 человек, ожидающих пересадки. В 2021 году в ожидании трансплантации скончались 72 жителя страны.