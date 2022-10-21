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Изъятые у Трампа документы содержат секретную информацию о Китае и Иране, - WP

21 октября, 2022 пятница
20:40
Мир Дональд Трамп

Документы, которые ФБР нашло в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, содержат секретные разведданные по Китаю и Ирану

Об этом сообщает The Washington Post.

"Некоторые секретные документы, изъятые ФБР в доме и частном клубе Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, включали очень конфиденциальные разведывательные данные по Ирану и Китаю", - говорится в материале.

По их словам, если такая информация будет передана другим, то она может раскрыть методы сбора разведданных, которые Соединенные Штаты хотят скрыть от всего мира.

В издании подчеркивают, что документы о Китае и Иране считаются наиболее чувствительными среди всех, которые обнаружили сотрудники ФБР в резиденции Трампа.

При этом представители экспрезидента США отказались давать какие-либо комментарии изданию относительно этих документов.

  • 1 сентября Минюст США заявил, что команда Трампа намеренно скрыла секретные документы от ФБР во время обыска поместья экс-президента.
  • Разведка США изучает секретные документы, изъятые в резиденции Трампа. ФБР запретило Трампу покидать США
  • 9 октября Трамп заявил, что администрация Байдена спровоцировала Путина на вторжение в Украину. Он также в очередной раз подчеркнул, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло, останься он на посту президента США.

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Китай
Иран
Дональд Трамп
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