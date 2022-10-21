Изъятые у Трампа документы содержат секретную информацию о Китае и Иране, - WP
Документы, которые ФБР нашло в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, содержат секретные разведданные по Китаю и Ирану
Об этом сообщает The Washington Post.
"Некоторые секретные документы, изъятые ФБР в доме и частном клубе Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, включали очень конфиденциальные разведывательные данные по Ирану и Китаю", - говорится в материале.
По их словам, если такая информация будет передана другим, то она может раскрыть методы сбора разведданных, которые Соединенные Штаты хотят скрыть от всего мира.
В издании подчеркивают, что документы о Китае и Иране считаются наиболее чувствительными среди всех, которые обнаружили сотрудники ФБР в резиденции Трампа.
При этом представители экспрезидента США отказались давать какие-либо комментарии изданию относительно этих документов.
- 1 сентября Минюст США заявил, что команда Трампа намеренно скрыла секретные документы от ФБР во время обыска поместья экс-президента.
- Разведка США изучает секретные документы, изъятые в резиденции Трампа. ФБР запретило Трампу покидать США
- 9 октября Трамп заявил, что администрация Байдена спровоцировала Путина на вторжение в Украину. Он также в очередной раз подчеркнул, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло, останься он на посту президента США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное