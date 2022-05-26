Об этом информирует Государственное бюро расследований .

ДБР обнаружило взрывчатое вещество при расследовании незаконной продажи тротила должностными лицами государственного предприятия для частной компании.

Известно, что у компании-покупателя не было лицензии на право приобретения, изготовления, хранения, транспортировки и продажи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Во время обысков правоохранители изъяли более 8 тысяч металлических банок, в которые сотрудники завода расфасовали тротил, чтобы замаскировать взрывчатые вещества под товары невоенного назначения.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти) УК Украины. Руководству частного предприятия грозит до 7 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины 700 кг тротила.

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