Изъятые у харьковского предприятия 700 кг тротила передадут ВСУ
Частное предприятие из Харьковской области приобрело и хранило для изготовления боеприпасов и взрывчатых веществ 700 кг тротила без соответствующей лицензии. Удаленное вещество передадут для Вооруженных сил Украины
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
ДБР обнаружило взрывчатое вещество при расследовании незаконной продажи тротила должностными лицами государственного предприятия для частной компании.
Известно, что у компании-покупателя не было лицензии на право приобретения, изготовления, хранения, транспортировки и продажи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Во время обысков правоохранители изъяли более 8 тысяч металлических банок, в которые сотрудники завода расфасовали тротил, чтобы замаскировать взрывчатые вещества под товары невоенного назначения.
Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти) УК Украины. Руководству частного предприятия грозит до 7 лет лишения свободы.
Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины 700 кг тротила.
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