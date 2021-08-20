Изъято 22 тыс. литров спирта: в Чернигове разоблачили схему сбыта фальсифицированного алкоголя
В Чернигове правоохранители провели обыски в местах хранения и сбыта фальсифицированного алкоголя
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В Чернигове правоохранители проводили обыски мест хранения и сбыта фальсифицированной подакцизной продукции.
В результате изъяли почти 22 тыс. литров прозрачного вещества с характерным запахом спирта. А еще - грузовик, перевозивший фальсификат, и оборудование для "разлива".
Обнаруженное имущество и продукцию изъяли представители Государственной фискальной службы Украины.
Сейчас устанавливают каналы поставки подакцизной продукции по Черниговской области и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.96Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное