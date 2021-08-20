Изъято 22 тыс. литров спирта: в Чернигове разоблачили схему сбыта фальсифицированного алкоголя

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Чернигове правоохранители проводили обыски мест хранения и сбыта фальсифицированной подакцизной продукции.

В результате изъяли почти 22 тыс. литров прозрачного вещества с характерным запахом спирта. А еще - грузовик, перевозивший фальсификат, и оборудование для "разлива".





Обнаруженное имущество и продукцию изъяли представители Государственной фискальной службы Украины.

Сейчас устанавливают каналы поставки подакцизной продукции по Черниговской области и лиц, причастных к противоправной деятельности.





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