Изъятие телефонов и задержание на 30 дней: террористы "ЛНР" запретили людям в оккупации общаться с жителями свободных территорий

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительным данным, на оккупированных территориях Луганской области "народная милиция" отбирает мобильные телефоны и другие гаджеты у местных жителей и запрещает общаться с родственниками через соцсети.

Эти преступные меры оккупационные власти ввели в рамках нового "приказа". Согласно ему, у жителей временно оккупированной Луганщины будут проверять гаджеты на наличие "неугодных" социальных сетей и чатов с родственниками, проживающими за пределами так называемой ЛНР.

Конфискованные телефоны, согласно приказу, будут отбираться на 30 дней. О том, возвращают ли личные вещи вообще, пока неизвестно.



Кроме того, оккупационные власти "категорически запрещают" местным жителям любое общение с населением, находящимся на подконтрольных Украине территориях.











"Они хотят ограничить свободу слова. То есть, изолировать население от возможности выбирать те каналы информации, за которыми люди хотят следить, анализировать и быть в курсе событий. Касается это и общения с родными, которые имеют точку зрения, отличающуюся от мнения руководства так называемого ЛНР и России", - пишет Гайдай.



Сообщается, что местные жители в спешке начали удалять социальные сети и "чистить" телефонные номера.

Луганская ОГА призывает жителей Луганщины – от Троицкого до Довжанского – не поддаваться на провокации и продолжать пользоваться проверенными источниками информации.