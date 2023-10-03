Изъята партия комплектующих для вертолетов: Украина конфисковала продукцию предприятия на $5,5 млн
СБУ конфисковала активы российского оборонного предприятия, занимающегося изготовлением комплектующих к боевым вертолетам, на сумму почти 5,5 млн долларов
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины продукции российского предприятия ПАО "Роствертол".
Речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, общая стоимость которой составляет почти 5,5 млн. долларов США. Продукцию изготовил один из львовских заводов для Ростовской компании по контракту от 2011 года.
Сообщается, что ПАО "Роствертол" является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ, производящего вертолеты для оккупационных группировок.
Российская компания надеялась получить свой заказ с украинского завода еще в 2014 году до начала вторжения страны-агрессора. Однако контрразведчики СБУ заблокировали передачу вертолетных комплектующих в РФ.
После конфискации изъятой продукции Служба безопасности будет инициировать передачу технологических составляющих в пользу производства вооружений для ВСУ.
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В пятницу, 8 сентября, стало известно, что Эстония намерена стать первой страной Европейского Союза, которая легализует передачу Украине конфискованных российских активов.
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