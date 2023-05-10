Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Правоохранители установили, что организовал незаконный бизнес 47-летний мужчина, а его ближайшими помощниками были сын и двое знакомых. При этом установлено, что они хранили оружие не только дома, но и обустроили склад во дворе соседей, которые уже давно не живут в доме. Кроме того, полицейские установили другие преступные связи фигурантов: еще двое злоумышленников покупали оружие у организаторов и готовили его для последующей перепродажи.

Полицейские задокументировали, что мужчины реализовали крупнокалиберный пулемет, более полутора тысяч патронов, автоматы АКМС-74, противотанковые и подствольные гранатометы, гранаты Ф-1.

Во время санкционированных обысков в Днепропетровской, Киевской областях, Киеве и Полтаве по местам жительства злоумышленников, в их автомобилях и гаражных помещениях правоохранители изъяли огромный арсенал оружия и боеприпасов: ручной противотанковый огнемет, пулеметы, автоматическое оружие, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, гранаты, ножи, ружья, тысячи патронов, комплектующие к оружию, а также деньги, полученные преступным путем.

Пятерым подозреваемым суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей, еще один их сообщник будет находиться под домашним арестом.