Изъяли около 40 кг каннабиса: на Николаевщине задержали мужчину, который выращивал коноплю

"21 июля сотрудники отделения полиции №1 Баштанского районного отдела совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ГБН НПУ при процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры провели у 37-летнего жителя Нового Буга санкционированные обыски", - говорится в сообщении.

Во время обысков на территории домовладения мужчины правоохранители обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 м, которые были тщательно обработаны и ухоженные, а в самом доме - 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом.

Общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет около 8 млн грн.

Все изъятое полицейские направят на экспертизу.

По данному факту проводится расследование уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли» и ч. 3 ст. 309 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". За что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

В ближайшее время по согласованию с прокуратурой мужчине будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Следственные действия продолжаются.

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