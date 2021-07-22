Изъяли около 40 кг каннабиса: на Николаевщине задержали мужчину, который выращивал коноплю
У 37-летнего жителя Нового Буга Николаевской области в ходе обысков обнаружили 40 кг наркотиков, это примерно 8 млн грн
"21 июля сотрудники отделения полиции №1 Баштанского районного отдела совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ГБН НПУ при процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры провели у 37-летнего жителя Нового Буга санкционированные обыски", - говорится в сообщении.
Во время обысков на территории домовладения мужчины правоохранители обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 м, которые были тщательно обработаны и ухоженные, а в самом доме - 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом.
Общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет около 8 млн грн.
Все изъятое полицейские направят на экспертизу.
По данному факту проводится расследование уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли» и ч. 3 ст. 309 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". За что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.
В ближайшее время по согласованию с прокуратурой мужчине будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
Следственные действия продолжаются.
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