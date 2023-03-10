Бункерная обезьяна валит ракетами, потому что у него извращенная проекция. Оно проектирует, что если бы ракетами так лупили по Лаптестану, ванька считал бы власть слабой и взбунтовался.

Расчет путинских залпов не на уничтожение инфраструктуры, которое ему явно не по зубам, а на бунт. Поэтому, вопреки отсутствию результата, бункерное шмаляет и шмаляет по подстанциям.

Но оно глупо и не понимает, что мы не ваньки. Никто нам не промывал мозги, что мы — самое сильное в мире государство. Мы скромны, как хоббиты. У нас нет амбиций считать, что у нас мощные Вооруженные Силы и ПВО. Все, что мы испытываем после обстрелов, – безудержную жажду навалять обезьянам, пока они не уйдут из нашей земли.

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Мы скромны, как хоббиты. У нас нет амбиций считать, что у нас мощные Вооруженные Силы и ПВО. Все, что мы испытываем после обстрелов, – безудержную жажду навалять обезьянам, пока они не уйдут из нашей земли.

Украинским властям анархия не угрожает. Мы не считаем власть слабой из-за того, что российские ракеты залетают в мирные города. Мы зрелое общество и никаких бунтов, пока не выгоним оккупантов, не будет и в помине. Поэтому пуляй ракетами, не пуляй – результат для Лаптестана будет нулевой. Если честно, я даже несколько смущен таким примитивизмом лаптефюрера.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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