"Извращенная информация": член ТКГ Казанский прокомментировал инсайд СМИ относительно возможных прямых переговоров Украины с террористами "Л/ДНР"

Об этом он сказал в комментарии Радио Донбасс.Реалии.



"Мне кажется, это абсолютно извращенная информация, где кто-то не так перевел, услышал и напутал, и пишется просто о встрече ТКГ, где присутствуют представители ОРДЛО в составе российской делегации. С ними эти переговоры идут уже 8 лет. Есть другая площадка, "нормандский формат", и там другие участники, и там не может быть никаких переговоров с боевиками", - отметил Казанский.



Он назвал это сообщение "безграмотным".



"То, что я увидел в СМИ, - совершенно странная и откровенно безграмотная формулировка. "Прямые переговоры с сепаратистами". Кого с кем? На ТКГ, где присутствуют Украина, ОБСЕ и Россия, Россия и так приводит с собой представителей ОРДО и ОРЛО. Каких-либо дополнительных площадок не создавалось", - сказал член ТКГ.

Напомним, в среду, 26 января, проходит встреча политических советников лидеров Нормандской четверки.

Немецкое издание dpa написало, что политические советники лидеров "нормандского формата" могут во время переговоров в Париже согласовать переговоры Украины с террористами "Л/ДНР".

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что глава Офиса президента Ермак вез Администрации президента РФ Козаку на утверждение "10 шагов к миру, в которых он уже сдал все".

Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами ЛДНР.

Ермак назвал "нормандскую" встречу политических советников мощным сигналом готовности сторон к мирному урегулированию.