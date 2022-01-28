"Извращенная информация": член ТКГ Казанский прокомментировал инсайд СМИ относительно возможных прямых переговоров Украины с террористами "Л/ДНР"
Представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский прокомментировал информацию немецких СМИ о том, что на встрече "нормандских" советников должны были обсуждать вопросы прямых переговоров между Украиной и террористам "Л/ДНР"
Об этом он сказал в комментарии Радио Донбасс.Реалии.
"Мне кажется, это абсолютно извращенная информация, где кто-то не так перевел, услышал и напутал, и пишется просто о встрече ТКГ, где присутствуют представители ОРДЛО в составе российской делегации. С ними эти переговоры идут уже 8 лет. Есть другая площадка, "нормандский формат", и там другие участники, и там не может быть никаких переговоров с боевиками", - отметил Казанский.
Он назвал это сообщение "безграмотным".
"То, что я увидел в СМИ, - совершенно странная и откровенно безграмотная формулировка. "Прямые переговоры с сепаратистами". Кого с кем? На ТКГ, где присутствуют Украина, ОБСЕ и Россия, Россия и так приводит с собой представителей ОРДО и ОРЛО. Каких-либо дополнительных площадок не создавалось", - сказал член ТКГ.
- Напомним, в среду, 26 января, проходит встреча политических советников лидеров Нормандской четверки.
- Немецкое издание dpa написало, что политические советники лидеров "нормандского формата" могут во время переговоров в Париже согласовать переговоры Украины с террористами "Л/ДНР".
- Политолог Андрей Пионтковский заявил, что глава Офиса президента Ермак вез Администрации президента РФ Козаку на утверждение "10 шагов к миру, в которых он уже сдал все".
- Ермак исключил возможность прямых переговоров с террористами ЛДНР.
- Ермак назвал "нормандскую" встречу политических советников мощным сигналом готовности сторон к мирному урегулированию.
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