Об этом Владимир Путин заявил во время обращения в Кремлевском дворце по поводу аннексии оккупированных территорий Украины.

Президент России заявил, что должен оградить ценности и страну от Запада.

"Сейчас они пришли к радикальному отрицанию моральных норм, религии, семьи. Давайте ответим себе на очень простые вопросы. Я сейчас хочу вернуться к тому, что сказал, обратиться ко всем гражданам страны. Не только к тем коллегам, которые находятся в зале. Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в России, в нашей стране вместо мамы и папы были родитель №1, №2? Совсем с ума сошли?" – сказал Путин.

Президент России начал запугивать россиян "извращениями", якобы угрожающими им со стороны Запада.

"Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, ведущие к деградации и вымиранию? Чтобы им втолковывали, что кроме женщин и мужчин, якобы существуют еще какие-то гендеры, и предлагали сделать операцию по изменению пола?" – подчеркнул он.

Путин также заявил, что это "вызов всем, свержение веры и традиционных ценностей".

Говоря о Западе, он добавил: "Подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма", - и начал цитировать Библию.