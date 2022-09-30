"Извращения, ведущие к деградации". Путин высказался о гомосексуалистах в речи по поводу аннексии оккупированных территорий Украины
Президент России Владимир Путин объяснил, кроме прочего, нападение на Украину стремлением оградить россиян от "откровенного сатанизма"
Об этом Владимир Путин заявил во время обращения в Кремлевском дворце по поводу аннексии оккупированных территорий Украины.
Президент России заявил, что должен оградить ценности и страну от Запада.
"Сейчас они пришли к радикальному отрицанию моральных норм, религии, семьи. Давайте ответим себе на очень простые вопросы. Я сейчас хочу вернуться к тому, что сказал, обратиться ко всем гражданам страны. Не только к тем коллегам, которые находятся в зале. Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в России, в нашей стране вместо мамы и папы были родитель №1, №2? Совсем с ума сошли?" – сказал Путин.
Президент России начал запугивать россиян "извращениями", якобы угрожающими им со стороны Запада.
"Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, ведущие к деградации и вымиранию? Чтобы им втолковывали, что кроме женщин и мужчин, якобы существуют еще какие-то гендеры, и предлагали сделать операцию по изменению пола?" – подчеркнул он.
Путин также заявил, что это "вызов всем, свержение веры и традиционных ценностей".
Говоря о Западе, он добавил: "Подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма", - и начал цитировать Библию.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" шли с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон. Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
- Российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, который прошел на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей, подписал указы о признании Херсонщины и Запорожской области "независимыми территориями".
- Позже глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.
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