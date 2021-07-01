Извини, Англия, Украина разобьет тебя: Усик записал новое видео в Instagram
Боксер Александр Усик записал видео с угрозой в сторону сборной Англии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Супертяжеловес Александр Усик обратился в сборную Англии по футболу перед матчем с Украиной.
"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина - чемпион", - сказал Усик по-английски.
В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александра Зинченко.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- 30 июня стало известно, что СК "Днепр-1" готов продать Довбика за 5 млн евро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное