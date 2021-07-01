Извини, Англия, Украина разобьет тебя: Усик записал новое видео в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Супертяжеловес Александр Усик обратился в сборную Англии по футболу перед матчем с Украиной.



"Извини, Англия, Украина разобьет тебя. Украина - чемпион", - сказал Усик по-английски.

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победила Германию (2: 0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".