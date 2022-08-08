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Извинения не менее бестолковые, чем их причина, - Кулеба об Amnesty International и фильме CBS

8 августа, 2022 понедельник
21:50
Мир На фото Дмитрий Кулеба

Глава внешнеполитического ведомства Украины указал на синхронность действий этих организаций с попыткой российской пропаганды остановить поставки западного оружия Украине

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Facebook.

Он напомнил, что первую волну подобной лжи Украина пережила еще в мае-июне.

"Сейчас россияне заходят на второй круг. Я не знаю, связаны ли с российским правительством манипулятивный отчет Amnesty и лживый фильм CBS, которые вышли почти одновременно. Но я точно знаю, что обе организации и авторы этих бездоказательных "шедевров" нанесли несправедливый и ничем не спровоцированный информационный удар по Украине абсолютно синхронно с российской пропагандой", - написал министр.

В результате скандала и под невероятным публичным давлением Amnesty и CBS извинились.

"К сожалению, извинения не менее бестолковые, чем их причина, – заявил Кулеба. – Нас такие извинения категорически не устраивают. Кроме того, ущерб уже нанесен. Кто будет отвечать за него?"

Министр сказал, что от CBS ожидает внутреннего расследования и публичного выяснения, кто допустил в эфир российскую пропаганду и с какой целью. А от Amnesty - что этот институт "укротит свою гордыню и попросит прощения не только за боль, причиненную украинцам, но и "за изнасилование правды и реальности этой войны".

Но, по мнению Кулебы, есть и хорошие новости.

"Вся эта ложь пока не достигает целей. Ни один партнер или организация в общении с Украиной не озвучивали упреков, подобных манипуляциям Amnesty или CBS. И эта ложь никоим образом не повлияла на поставку оружия и не подорвала высокий уровень доверия между Украиной и партнерами", – подытожил министр.

  • Напомним, 4 августа международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
  • Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
  • Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.
  • 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.
  • Стало известно, что правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине свидетельства людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях

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Новости
война с Россией
Дмитрий Кулеба
пропаганда
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