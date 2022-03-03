Известный волонтер призвал не вешать ленты на гражданские авто и объяснил почему
Известный волонтер Роман Доник призывает не использовать военную маркировку на гражданских автомобилях
Соответствующее обращение волонтера распространил телеграм-канал ВСУ.
"Граждане, не вешайте ленты на гражданские авто. Люди, которые едут с детьми и женщинами из города на автомашинах, - зачем вы обвешиваете авто лентами и скотчем? Это военная маркировка во время боя и мероприятий зачистки. Для врага ваша машина выглядит как авто с вооруженными людьми" , – объяснил он.
"А на блокпостах это не дает никакого преимущества. Таблички "Дети" вам хватит", - добавил Роман Доник.
- Напомним, ранее шоумен Сергей Притула обратился к тем, кто имеет возможность быстро доехать до Киева, с просьбой везти все военное снаряжение, которое удастся приобрести, в волонтерский центр на улице Гончара, 65 для украинских защитников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное