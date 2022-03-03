Известный волонтер призвал не вешать ленты на гражданские авто и объяснил почему

Соответствующее обращение волонтера распространил телеграм-канал ВСУ.

"Граждане, не вешайте ленты на гражданские авто. Люди, которые едут с детьми и женщинами из города на автомашинах, - зачем вы обвешиваете авто лентами и скотчем? Это военная маркировка во время боя и мероприятий зачистки. Для врага ваша машина выглядит как авто с вооруженными людьми" , – объяснил он.

"А на блокпостах это не дает никакого преимущества. Таблички "Дети" вам хватит", - добавил Роман Доник.

Напомним, ранее шоумен Сергей Притула обратился к тем, кто имеет возможность быстро доехать до Киева, с просьбой везти все военное снаряжение, которое удастся приобрести, в волонтерский центр на улице Гончара, 65 для украинских защитников.

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