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Известный сливовый пирог из "Нью-Йорк Таймс" и быстрый рецепт с замороженной сливой

2 октября, 2023 понедельник
18:22
Сливовой пирог

Пирог со сливами – это доступный и вкусный десерт, который легко приготовить самому. Его изюминкой является сочетание нежного сладкого теста и кисло-сладких слив

Пирог можно условно разделить на две основные части: тесто и начинка из слив. И здесь важный момент – это выбрать мясистые созревшие сливы, так десерт получится очень вкусным.

Впервые рецепт пирога опубликовали в американской газете The New York Times еще в 1983 году. Тогда издание получило большое количество писем с просьбой еще раз напечатать рецепт. Издатели прислушивались к мнению читателей и уже в следующем году на страницах газеты появился уже всем известный сливовый пирог. Но история повторилась и на протяжении многих лет рецепт перепечатывали и модернизировали. Он стал настоящим символом осени и самым любимым рецептом в истории издания.

Сливовой пирог "Нью-Йорк Таймс", ингредиенты:

  • мука пшеничная – 150 г
  • сахар – 130 г
  • сливочное масло – 110 г
  • два куриных яйца
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • корица – 1 ч.л.
  • орегано – 1 ч.л.
  • щепотка соли
  • сливы – 5-10 штук (зависит от размера)
  • мороженое (для подачи)

Сливовой пирог. Рецепт приготовления пошагово:

  1. Размягченное сливочное масло перекладываем в емкость, добавляем сахар и начинаем взбивать миксером несколько минут. Добавляем по одному яйцу (они должны быть комнатной температуры) и продолжаем взбивать до однородного состояния.
  2. К смеси с маслом через сито просеиваем муку и разрыхлитель, добавляем соль и на маленьких оборотах миксера осторожно перемешиваем примерно 1-2 минуты.
  3. Форму для выпекания диаметром 20-22 см смазываем маслом, припыливаем мукой.
  4. Перекладываем в форму тесто и осторожно разравниваем.
  5. Сливы моем, разрезаем пополам и достаем косточки. Половинки выкладываем шкуркой вниз на тесто. Их можно выложить в произвольном порядке, чтобы оставались незакрытые кусочки теста, или полностью перекрыть половинками сливы всю поверхность теста.
  6. В отдельной емкости смешайте корицу и орегано. Присыпьте специями пирог и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Готовность лучше проверить деревянной шпажкой.
  7. Даем пирогу остыть до комнатной температуры, режем на кусочки и можно подавать с шариком мороженого. Готово!

Вы можете экспериментировать с начинками. Если у вас нет слив, можете попробовать приготовить пирог с любыми ягодами и кисло-сладкими фруктами, такими как малина, черника или вишня.

Фото: Freepik

Если же у вас сейчас не сезон слив, вы можете приготовить скорый пирог со сливами замороженными. Такой рецепт сэкономит вам немного времени, которое вы потратили бы на мытье и очищение фрукта от косточек.

Пирог с замороженной сливой

Ингредиенты:

  • куриные яйца – 4 шт.
  • сахар – 150 г
  • сметана – 170 г
  • сливочное масло – 50 г
  • мука пшеничная – 300 г
  • какао – 1 ст. л.
  • сливы – 500 г
  • корица – 1 ч.л.
  • сахар ванильный – 1 пакетик (16 г)
  • сода – 1 ч. л. + уксус – 1 ст. л.
  • сахарная пудра, миндальные хлопья (для подачи)

Быстрый пирог со сливами. Пошаговое приготовление:

  1. В емкости взбиваем миксером яйца с сахаром до растворения кристалликов сахара и увеличения массы в объеме 4-6 минут.
  2. Растапливаем масло в микроволновке импульсами по 10-20 секунд.
  3. Осторожно добавляем ко взбитым яйцам растопленное масло, сметану и соду, погашенную уксусом. Взбиваем миксером пару минут. Добавляем муку и осторожно перемешиваем лопаткой до однородной консистенции. Тесто должно быть довольно жидким.
  4. В отдельной емкости смешайте корицу, какао и ванильный сахар.
  5. Противень для выпекания диаметром 22 см накрываем пергаментной бумагой. Немного размерзшиеся половинки слив обваливаем со всех сторон в смеси с какао и выкладываем на противень плотно, разрезом вниз.
  6. Сверху покрываем сливы тестом, равномерно распределяя. Ставим в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40 минут. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой.
  7. Проходим ножом осторожно по краю формы и перекладываем пирог из формы на плоскую тарелку. Украшаем сахарной пудрой и можно добавить миндальные хлопья.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik

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