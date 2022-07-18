Известный поддержкой Лукашенко нардеп Шевченко пришел в Раду в форме ВСУ – его выгнали из зала, чтобы переоделся
Бывшего члена фракции "Слуга Народа", который известен тем, что поддерживает режим Александра Лукашенко, заставили снять китель ВСУ и выгнали из Рады
Об этом сообщил на своей facebook-странице депутат "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, обнародовав соответствующее видео.
"Сеанс экзорцизма под куполом Рады, или белорусская ДРГ в парламенте. Вместе с коллегами из "Европейской Солидарности" выгнали из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца Лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего надеть на себя форму ВСУ. Не позволим позорить!" – написал Вятрович.
- Напомним, что 20 апреля 2021 года в Минске прошла встреча народного депутата от "Слуги Народа" Евгения Шевченко и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 24 декабря СБУ открыла дело о государственной измене нардепа Шевченко. Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что причиной подозрения стали его отношения с президентом Беларуси.
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