Известный поддержкой Лукашенко нардеп Шевченко пришел в Раду в форме ВСУ – его выгнали из зала, чтобы переоделся

Об этом сообщил на своей facebook-странице депутат "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, обнародовав соответствующее видео.

"Сеанс экзорцизма под куполом Рады, или белорусская ДРГ в парламенте. Вместе с коллегами из "Европейской Солидарности" выгнали из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца Лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего надеть на себя форму ВСУ. Не позволим позорить!" – написал Вятрович.

Напомним, что 20 апреля 2021 года в Минске прошла встреча народного депутата от "Слуги Народа" Евгения Шевченко и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

24 декабря СБУ открыла дело о государственной измене нардепа Шевченко. Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что причиной подозрения стали его отношения с президентом Беларуси.