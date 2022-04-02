Известный футболист и волонтер Роман Зозуля приобрел для военных 100 комплектов касок и бронежелетов
Роману Зозуле удалось разыскать немалую партию защитного снаряжения для Вооруженных сил Украины
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
"На этих фото еще 100 защищенных жизней. Каски и броники для наших Героев. Кажется, что украинские волонтеры уже размели все европейские магазины с военной амуницией, но нас это не останавливает – для наших защитников мы найдем все необходимое в любом уголке планеты". Сплоченность украинцев вызывает восхищение и зависть у всего мира. Украинец – это гордость и сила, рашист – позор и унижение для целых поколений", - написал футболист.
- Напомним, Роман Зозуля начал заниматься волонтерством с начала российской агрессии в 2014 году. За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Но это не изменило его позиции. Напротив, сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.
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