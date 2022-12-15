Известный дипломат об условиях макрофина от ЕС: европейцы хотят видеть демократический парламент, верховенство прав и свободу слова (документ)

Как сообщил Елисеев, ранее в ЕС так откровенно не намекали власти Украины, что есть проблемы с парламентаризмом. Дипломат отмечает – требования европейских партнеров вполне легко выполнить, и это очень важно для финансовой устойчивости Украины на фоне российской агрессии.

"Европейский Союз оказывает нам мощную финансовую помощь. Хотел бы вспомнить 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи, которую ЕС должен выделить в следующем году. Я надеюсь, что в ближайшее время Европейский парламент даст зеленый свет этой помощи, и со следующего года мы ее получим уже на регулярной основе, для этого не нужны будут отдельные решения Европейского Совета, как в этом году происходило. Потому что каждые 2-3 месяца Европейский Совет должен проходить все процедуры. Сейчас это будет делаться быстро и на предполагаемой основе", - пояснил Елисеев.

"Эта макрофинансовая помощь 18 миллиардов – это действительно очень выгодно, очень дешевые кредиты и выгодны. Но не безусловны. Я внимательно изучил регламент, согласно которому предоставляется эта помощь. Там есть среди традиционных требований, как уважение к верховенству права в Украине, обеспечение прав человека, есть новая инновация, которой раньше в условиях Европейского Союза для предоставления макрофина Украине не встречал - речь идет об условии существования в Украине многопартийной парламентской системы - это очень тонкий, дипломатический намек со стороны ЕС украинскому руководству, что-то не так происходит в парламентаризме в Украине", – констатирует Елисеев.

"Сегодня, по сути, парламентская роль оппозиции обнулена. ЕС на это обращает внимание", – говорит дипломат.

В частности, в документах ЕС по выделению макрофина отмечается , что поддержка в рамках инструмента должна быть предоставлена при предварительном условии, что Украина продолжает уважать эффективные демократические механизмы и институты, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение прав человека. Эти условия также должны включать в себя обязательства по усилению экономической эффективности и устойчивости страны, бизнес-среды, содействию критической реконструкции и решению проблем в энергетическом секторе. Условия должны дополняться жесткими требованиями к отчетности, направленными на обеспечение эффективного, прозрачного и подотчетного использования средств.

"Конечно, там есть условие, что деньги, которые будут предоставляться, должны использоваться эффективным, транспарентным способом с элементами отчетности. Конечно, там есть много о необходимости создания нормальных бизнес-условий деятельности в государстве. Для нас это не проблема выполнить. Это как раз. те вещи, которые мы способны выполнить элементарно. Здесь речь не идет о каких-то заоблачных условиях. Это достаточно умеренная и облегченная программа", – объясняет Елисеев.

Он напомнил, что макрофинансовую помощь Украина получала с 2015 года. "Там условия были более жесткие, связанные с принятием непростых, иногда непопулярных решений. Те, о которых я сейчас сказал, лежат на поверхности, о них все говорят и все знают. Поэтому, если есть политическая воля, их можно выполнить", – заметил Константин Елисеев.

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