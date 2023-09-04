Известный британский актер и писатель Стивен Фрай прибыл в Киев
В понедельник, 4 сентября, британский актер и писатель Стивен Фрай в соцсети сообщил о своем прибытии в столицу Украины для проведения саммита первых леди и джентльменов
Об этом он написал в Instagram, опубликовав фото из вагона поезда.
"Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас…", - подписал Фрай фото.
В комментарии к сообщению британца украинские пользователи выражают благодарность за поддержку и поздравляют Фрая с приездом.
Накануне организаторы третьего саммита первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в Киеве, сообщили, что Фрай будет ведущим мероприятия.
"Он постоянно поддерживает Украину в ее борьбе за существование и независимость, о чем ярко свидетельствуют его интервью с гостями. Кроме того, он помогал украинцам пережить зиму вместе с инициативой ShelterBox, которая собирала пожертвования на теплую одежду и ремонт поврежденных домов", - написали в сообщения.
Стивен Джон Фрай – британский комедийный актер, писатель, сценарист, телевизионный ведущий , режиссер, директор футбольного клуба "Норвич Сити". Популярность получил прежде всего своими ролями в телевизионных сериалах, таких как "Черная Гадюка" и "Дживс и Вустер", которые были одними из многих работ творческого тандема Фрая и Лори. За пределами Великобритании Фрай лучше всего известен по роли Оскара Уайлда в фильме "Уайлд". Кроме работы в кинематографе он ведет свои полосы в газетах и журналах и имеет в своем наследии четыре романа и три части автобиографии.
- В 2020 году во время Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси и призвал правительство присоединиться к санкциям Евросоюза.
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