Известный британский актер и писатель Стивен Фрай прибыл в Киев

Об этом он написал в Instagram, опубликовав фото из вагона поезда.

"Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас…", - подписал Фрай фото.

В комментарии к сообщению британца украинские пользователи выражают благодарность за поддержку и поздравляют Фрая с приездом.

Накануне организаторы третьего саммита первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в Киеве, сообщили, что Фрай будет ведущим мероприятия.

"Он постоянно поддерживает Украину в ее борьбе за существование и независимость, о чем ярко свидетельствуют его интервью с гостями. Кроме того, он помогал украинцам пережить зиму вместе с инициативой ShelterBox, которая собирала пожертвования на теплую одежду и ремонт поврежденных домов", - написали в сообщения.



Стивен Джон Фрай – британский комедийный актер, писатель, сценарист, телевизионный ведущий , режиссер, директор футбольного клуба "Норвич Сити". Популярность получил прежде всего своими ролями в телевизионных сериалах, таких как "Черная Гадюка" и "Дживс и Вустер", которые были одними из многих работ творческого тандема Фрая и Лори. За пределами Великобритании Фрай лучше всего известен по роли Оскара Уайлда в фильме "Уайлд". Кроме работы в кинематографе он ведет свои полосы в газетах и журналах и имеет в своем наследии четыре романа и три части автобиографии.