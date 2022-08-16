Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Лимитированная коллекция в цветах украинского флага выпущена в поддержку UNITED24 и призвана способствовать увеличению благотворительных сборов для Украины.

"Пока такую колонку Beosound 2 Ukrainian edition нельзя купить. Но можно выиграть одну из 10 колонок, задонатив от 10 евро через UNITED24. Собранные средства пойдут на закупку рентгеновских аппаратов. Они помогут врачам быстро диагностировать переломы и осколочные ранения", - отметил министр.

Старт розыгрыша – 16 августа в 11:00. Завершение – 31 августа в 23:59. Победителей выберут с помощью сервиса рандомайзинга 1 сентября в 18:00.

Присоединяться к розыгрышу и отправлять донаты на победу можно по ссылке .

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