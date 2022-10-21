Известный американский комик Леттерман приехал в Киев

Фотографию с Дэвидом Леттерманом выложил украинский стендап-комик и радиоведущий Антон Тимошенко в Instagram.

Популярный американский комик посетил проходивший в центре Киева подпольный стендап украинских коллег.

"Не знаю, что произойдет в будущем, но я запомнил этот день на всю жизнь. Я до сих пор не верю, что видел его", – прокомментировал встречу Тимошенко.

На фото украинский стендапер сидит за столиком с американской звездой.

"Деталей я вам не скажу, но, как видите, ходить на вечеринки Подпольного Стендапа стоит", - добавил Тимошенко.

Впечатлениями от встречи поделился и другой комик.

"Представьте себе: вы приходите в стендап-клуб, а там на одной сцене выступает Дэвид Леттермен и Сергей Липко", - написал стендапер Вадим Кириленко в Twitter.

Дэвид Леттерман – американский комик, ведущий программы "Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом" на телеканале CBS. Компания Леттермана Worldwide Pants продюсирует его шоу. В 1996 году он занял 45-е место в рейтинге "50 лучших телевизионных звезд за все времена".

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